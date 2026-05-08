Человекоподобного робота посвятили в монахи

По сообщению Fox News, церемония была организована орденом корейского буддизма Чоге. Представители ордена отметили, что принятие в монахи робота означает, что технологии должны использоваться в соответствии с ценностями сострадания, мудрости и ответственности.

Во время церемонии робот Unitree G1, одетый в традиционные монашеские одежды, ответил на вопрос о том, готов ли он служить Будде и его учению. Сложив в молитвенном жесте руки, он поклонился присутствующим монахам и ответил: «Да, я посвящу себя». Кроме того, робот взял на себя обеты уважать людей, не повреждать имущество и других роботов, воздерживаться от неправды и экономить энергию. В итоге робот получил монашеское имя Габи, что в переводе с корейского означает «милосердие».

Ожидается, что новоиспеченный буддийский монах Габи примет участие в праздновании дня рождения Будды, который отмечается в этом году 16–17 мая.