Возможный разлив нефти у иранского Харка

На спутниковых снимках морской акватории рядом с иранским островом Харк обнаружено предполагаемое нефтяное пятно, сообщают в пятницу западные СМИ.

Согласно снимкам, «предполагаемый разлив нефти длиной в восемь километров, который на снимках выглядит как серо-белое пятно, отмечен в водах к западу от острова».

Причина возможного разлива и место его происхождения пока не известны. По одной из версий, иранцы сбрасывают нефть в море из-за отсутствия места для хранения или из-за неисправности систем на острове.

На острове Харк расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Оттуда Иран экспортирует более 90 процентов своей нефти. Кроме того, на нем оборудованы многочисленные позиции иранских вооруженных сил.