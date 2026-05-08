Человек с сигаретой и пивом меняет Британию. Он следующий премьер?

В Великобритании идет подсчет результатов прошедших накануне муниципальных выборов. Пока известны лишь первые итоги, в большинстве муниципалитетов подсчет продолжается. В частности, еще не подсчитаны голоса в Шотландии и Уэльсе. Однако предварительные итоги демонстрируют потерю позиций правящей Лейбористской партии и триумф правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа, пишет BBC. Голосование в Шотландии, Уэльсе и 136 английских советах политологи называют крупнейшим электоральным тестом со времени всеобщих выборов 2024 года и важной проверкой для премьер-министра Кира Стармера. До оглашения окончательных результатов есть еще как минимум несколько часов, общие тенденции уже хорошо прослеживаются. В лидерах с большим отрывом Reform UK, успех которой на нынешних выборах не стал сюрпризом. На прошлогодних муниципальных выборах она также набрала наибольшее количество голосов. Впечатляющие результаты Reform UK показывают степень разочарования британских избирателей традиционными партиями, которые за минувший год так и не смогли ничего противопоставить Найджелу Фараджу.

Избиратели недовольны неспособностью двух основных и старейших британских партий — Лейбористской и Консервативной — навести порядок в главных вопросах внутренней повестки — экономике и миграционной политике. Как пишет BBC, еще совсем недавно Фарадж называл себя бывшим политиком и зарабатывал участием в реалити-шоу, где ему приходилось есть вымя верблюда. Теперь его прочат в премьер-министры Великобритании. Сейчас он — один из самых популярных политиков в Британии, стоящий во главе самой популярной политической партии. Кроме растущих рейтингов, политик имеет союзника в лице президента США Дональда Трампа, чья администрация хочет видеть правых популистов у власти по всей Европе. Критики обвиняют его в фашизме, исламофобии и антисемитизме, но избирателей, напуганных рекордной иммиграцией, это не отталкивает. Другое дело — внешняя политика, в которой Фарадж раз за разом идет против народного мнения. Он долго старался отделаться от репутации пророссийского политика, а в начале марта выступил за участие Британии в американо-израильской войне против Ирана. Большинство британцев поддерживают Украину и не хотят ввязываться в новые войны на Ближнем Востоке. Фарадж выжил в авиакатастрофе, пережил рак и продавил Брексит. Бодрый 62-летний мужчина в клетчатом твидовом пиджаке, с сигаретой в зубах и пивной кружкой в руке — кажется, что Фарадж выглядел так всегда, потому что с молодых лет он одевался как пожилой джентльмен.

Фарадж регулярно появляется в городах и весях глубинной Англии, их обитатели рады выпить с ним пива в местном пабе. Никто из британских политиков не чувствует себя так уверенно в этой среде. Премьер-министра Кира Стармера вряд ли ждет теплая встреча в случайном пабе посреди страны — за почти два года у власти он стал одним из самых непопулярных лидеров в британской истории, отмечается в публикации BBC. При этом если Стармер был вторым из четырех детей мастера слесарных инструментов и медсестры в маленьком городке в графстве Саррей, то корни Фараджа далеко не пролетарские. Его отец был биржевым брокером, он сам учился в одной из лучших частных школ в стране, работал на бирже и владел собственной брокерской конторой. Его акцент, ключевой показатель класса в Британии, выдает выходца из высшего эшелона среднего класса. Несмотря на это, у него получается привлекать к себе и рабочих, и средний класс, и, что особенно непросто дается пожилым мужчинам, молодежь. В тиктоке у Фараджа почти полтора миллиона подписчиков, больше всех британских политиков. При этом в политической карьере Фараджа больше поражений, чем успехов. За тридцать лет он предпринял семь неудачных попыток избраться в британский парламент, добившись своего лишь в 2024 году, когда его партия Reform UK получила скромные пять депутатских мандатов. Большую часть своего политического пути он провел на периферии в качестве депутата Европарламента.

Но в 2025-м что-то изменилось. В начале года его партия впервые вышла на первое место в соцопросах, обогнав и правящих лейбористов, и оппозицию в лице консерваторов. Многие эксперты восприняли результат как разовый сбой в системе. Но Reform с тех пор остается на первом месте в соцопросах, она стала главным победителем муниципальных выборов в 2025 и 2026 годах. Никогда прежде третья партия — не консерваторы и не лейбористы — не лидировала в опросах так долго. Еще недавно Фарадж говорил о том, что успехи Reform стали «началом конца» тори, или Консервативной партии, которая официально является «верной оппозицией Его Величества» — то есть второй по величине парламентской фракцией. Но за год в статусе самого популярного политика его аппетит возрос — теперь цель Фараджа не возглавить оппозицию, а получить парламентское большинство и сформировать правительство. «В данный момент Найджел Фарадж… выглядит как потенциальный следующий премьер-министр Великобритании», — писал в сентябре прошлого года сэр Джон Кертис, признанный авторитет по предвыборным опросам. Чтобы подготовиться к власти, Фарадж собирает команду, способную управлять страной. Для этого он успешно переманивает в свою партию бывших и действующих депутатов-тори. Среди перебежчиков есть несколько бывших министров, спичрайтер двух премьеров и член Палаты лордов. Проблема лишь в том, что следующие парламентские выборы могут пройти через три года. Сам Фарадж настаивает, что рекордно низкий рейтинг нынешнего правительства делает неизбежными внеочередное голосование в 2027-м.

Так или иначе, чтобы сохранить лидерство в соцопросах до того времени, Фараджу нужно избежать скандалов, которыми заканчивались все его предыдущие политические проекты, и убедить избирателей, что ему можно доверить экономику и внешнюю политику, а не только борьбу с иммиграцией. Один из недавних скандалов вокруг Найджела Фараджа относится к самой ранней части его биографии — учебе в Даличском колледже, частной школе для мальчиков. В ноябре со страниц либеральной газеты Guardian бывший одноклассник обвинил его в антисемитизме. «Гитлер был прав!» и «В газовую камер их!», — такие цитаты приписывает 13-летнему Фараджу его бывший одноклассник. После этого еще 27 бывших учеников частной школы присоединились к этим обвинениям. Один из них, сын мигрантов из Нигерии, вспоминает, что 17-й летний Фарадж регулярно говорил ему «Назад в Африку — это туда» и показывал рукой вдаль. Политик эти обвинения категорически отрицает. Больше тридцати лет Фарадж посвятил цели, которая считалась маргинальной и неосуществимой, — добиться выхода Британии из Евросоюза. Шел он к ней через бесконечные встречи в деревенских пабах, малолюдные митинги и расклеивание листовок. Его политическая звезда взошла только в 2010-х, когда идея Брексита стала набирать популярность. Когда премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил референдум о членстве Британии в ЕС, он был уверен, что на ней победят сторонники его собственной, проевропейской позиции. Это же предсказывали соцопросы. Исход голосования — победа сторонников выхода из ЕС с минимальным перевесом (51.9%) — стала сейсмическим шоком для всего Запада и разделила страну. Большая часть Англии и Уэльса высказалась за выход из ЕС, в то время как большинство жителей Шотландии, Северной Ирландии, Гибралтара и, конечно, либерального Лондона, были против.

Брексит не решил другую проблему, которая всю жизнь не давала покоя Фараджу, — миграцию. За последние десятилетия легальная и нелегальная миграция в Великобритании достигла рекордных показателей. В 2022 году число переехавших в страну иностранцев подобралось к миллиону человек, и тогда же был зафиксирован самый высокий показатель нелегальной иммиграции — больше 45 тысяч человек за год. Теперь программа Фараджа строится вокруг главного обещания — полностью остановить иммиграцию, даже легальную, по крайней мере на первое время. Это обещание настолько резонирует с ожиданиями электората, что весь спектр британской политики сдвинулся туда же. Фарадж — идеальный политик для аудитории, которая разочаровалась в политике. Он не учился в Оксфорде и Кембридже, он вообще не учился в университете — важное преимущество для политика в стране, где около две трети избирателей не имеют высшего образования, а около 90% политиков его имеют. Фараджу не чужды и традиционные для всех политических партий инструменты: деньги и медиа. И в этом он не отстает от консервативной и лейбористской партий, а где-то и опережает их. В декабре криптоинвестор пожертвовал рекордные для британской политики 9 млн фунтов в предвыборный фонд Reform. У Фараджа сложились тесные отношения с таблоидом Daily Express и с газетой Daily Telegraph, но особенно тесные — с телеканалом GB News. Основанный миллиардером-сторонником Брексита, он превратился в партийный рупор Reform, считает его бывший руководитель Эндрю Нил. «Как Fox фактически стал каналом Дональда Трампа, очевидно, что GB News превратился в канал Reform», — говорил Нил.