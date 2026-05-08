Токаев и Мирзиёев приедут в Москву на 9 Мая

В Москву к Дню Победы прилетят президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Их визит ранее не был анонсирован. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я хотел бы с большим удовольствием сообщить вам, что в Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств», — сказал Ушаков журналистам. Его цитирует Интерфакс.

Помощник президента РФ уточнил, что вечером 8 мая Владимир Путин пообщается с ними за дружеским обедом. На нем также будет присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, Путин проведет двусторонние встречи, добавил Юрий Ушаков.

К Дню Победы в Москву также должны прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.