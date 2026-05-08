Вэнс обсуждает с премьером Катара судьбу переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в пятницу проводят встречу, посвященную переговорному процессу с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Этим утром Вэнс встречается в Белом доме с премьером Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном», - написал в соцсети X журналист портала Барак Равид.

«Американский чиновник при этом отметил, что Катар - ключевой неофициальный канал связи между США и Ираном в переговорах для соглашения по завершению войны», - добавил Равид.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в пятницу сказал, что Тегеран пока еще не определился с ответом на предложения США по мирному урегулированию.