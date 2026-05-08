Полтора миллиона за билет на бои без правил в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел встречу с четырьмя участниками предстоящего 14 июня 2026 года боя без правил в Белом доме - турнира UFC Freedom 250.

За боями в саду Белого дома будут наблюдать 4300 зрителей. От 75 000 до 100 000 зрителей смогут бесплатно наблюдать за событиями вечера на гигантских экранах, установленных рядом с президентской резиденцией.

Большая часть билетов будет зарезервирована для военнослужащих, но места также будут выставлены на продажу по цене в 1,5 миллиона долларов. За такую цену будущие зрители получат не просто места в первом ряду. Эти эксклюзивные пакеты будут предлагаться «влиятельным людям». Они будут включать в себя вечеринку после боя, билеты на пресс-конференцию, доступ к взвешиванию и концерту Зака Брауна, а также билеты на другое крупное событие, UFC 329, запланированное на июль, где состоится долгожданное возвращение Конора Макгрегора в октагон.