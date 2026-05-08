SOCAR укрепляет позиции в Италии: куплена крупная энергокомпания

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила приобретение 99,82% акций итальянской Italiana Petroli (IP) у API Holding после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Italiana Petroli, история которой насчитывает более 90 лет, управляет интегрированной промышленной и логистической системой, включающей два нефтеперерабатывающих завода, хранилища и широкую розничную сеть по всей Италии.
Соглашение о покупке 99,82% акций Italiana Petroli у API Holding было подписано 23 сентября 2025 года.
В результате сделки IP вошла в структуру SOCAR, что позволит госкомпании укрепить позиции на европейском энергетическом рынке. В SOCAR напомнили, что Италия является одним из ключевых рынков компании в Европе.
Президент SOCAR Ровшан Наджаф назвал завершение сделки важным этапом в энергетическом сотрудничестве Азербайджана и Италии. В компании также заявили, что намерены сохранить и развивать рыночные позиции и бренд IP, поддерживать сотрудников компании и обеспечивать бесперебойную работу для клиентов и партнеров.