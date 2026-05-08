Фицо в Москве: Войне скоро конец

Война в Украине близится к завершению, полагает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», - заявил Фицо журналистам после прибытия в Москву.

«Основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, основное слово - диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», - считает премьер Словакии.

В ходе своего визита словацкий премьер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. На военном параде его не будет.