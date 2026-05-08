Главком ВСУ: Россия наступает по всему фронту

Сырский отметил, что ситуация на линии боевого столкновения сложная, наиболее напряженным в настоящее время является Покровское направление, где россияне сосредоточили около 106 тысяч человек личного состава.

Россия активизировала наступательные действия по всему фронту и проводит перегруппировку войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Его заявления приводят украинские СМИ.

«Также высокой остается активность (россиян) на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с РФ», – сказал Сырский.

Главком сообщил, что подразделения Сил обороны Украины удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия.

При этом Сырский заявил, что «сохраняется наше присутствие в Курской области».

Он отметил, что идет работа над реализацией инициативы президента Украины по постепенному переходу войск от мобилизационной к контрактной модели комплектования.