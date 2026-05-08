Совместные учения военных Азербайджана и Турции

В Баку состоялись Совместные тактико-специальные учения подразделений радиоэлектронной борьбы с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 8 мая руководство Минобороны и другие должностные лица понаблюдали за ходом учений. Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено о теме учений, этапах и последовательности выполнения поставленных задач.

Отмечено, что в ходе учений, проведенных в целях совершенствования теоретических знаний и практических навыков личного состава, участники с применением высоких технологий отработали современные методы ведения боя во взаимодействии с различными видами войск, успешно выполнили поставленные задачи и достигли намеченных целей.