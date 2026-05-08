Абульгасанли приютили: он ответил черной неблагодарностью

С августа по сентябрь 2025 года с дачи Мамедова поэтапно было похищено в общей сложности 19 тысяч долларов. В ходе следствия выяснилось, что кражу совершил Али — сын садовника Рамиля Абульгасанова, проживавшего вместе с семьей на даче Мамедовых. Али Абульгасанли было предъявлено обвинение по статьям 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилище, а также в здание, склад или иное хранилище) и 177.2.4 (кража, причинившая значительный ущерб) УК Азербайджана.

Завершился судебный процесс по уголовному делу 18-летнего жителя Джалилабадского района Али Абульгасанли, он обвинялся в краже на даче в поселке Бильгя, принадлежащей лидеру AMİP Этибару Мамедову и его сыну Орхану Мамедову.

Абульгасанли признал себя виновным. В своих показаниях он сообщил, что с детства проживал на даче Этибара Мамедова вместе с родителями, вырос там, его отец работал садовником, мать — домработницей: «Поскольку я вырос здесь, я хорошо знал, что и где находится на даче у дедушки Этибара. В первый раз я вытащил из одной из двух пачек, спрятанных под одеждой в шкафу в спальне, три стодолларовые купюры, чтобы никто не заметил пропажу».

По его словам, после кражи он встретился с друзьями. В разговоре друзья спросили, откуда у него деньги. Он ответил: «Украл из дома дедушки Этибара». После чего рассказал, что в шкафу в спальне спрятаны две пачки стодолларовых купюр: «Мой друг Мухаммед, как только услышал это, сказал, что взял машину в аренду и ему нужны деньги, предложив мне украсть еще немного. В тот же день я вернулся на дачу и взял оттуда еще 600 долларов. Деньги мы потратили вместе».

Таким образом, Абульгасанли в несколько приемов похитил с дачи Мамедовых 19 тысяч долларов: «11 тысяч долларов из украденного я потратил с другом Мухаммедом. Остальные деньги мы потратили в ночных клубах и разных ресторанах с друзьями. Мухаммед говорил, что в двигателе машины проблема и на ремонт нужно 3500 манатов. Я сказал, что не могу часто брать деньги — хозяева меня заподозрят. По настоянию Мухаммеда я взял из дома еще 1000 долларов. Мухаммед давно хотел телефон iPhone 13 — я купил его и подарил».

Потерпевшим по уголовному делу признан сын Этибара Мамедова - Орхан Мамедов. Представитель потерпевшего сообщил, что, хотя Али Абульгасанли и вырос в доме Мамедовых, примерно три-четыре года назад его свободный доступ в дом был ограничен. Мамедовы предоставили этой семье одноэтажный дом с хорошими условиями для проживания: «Потерпевшие обнаружили, что из их дома похищено 19 тысяч долларов. В период совершения краж отец Орхана — Этибар и его мать — Земфира проживали там. Однако в отдельные периоды года они выезжали за рубеж. У Али не было никакой возможности подняться в дом в дневное время — тем более на третий этаж».

Представитель потерпевшего поддержал гражданский иск к обвиняемому, однако ходатайствовал о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

Допрошенный в качестве свидетеля Мухаммед заявил, что не знал о том, что деньги, которые тратил его друг, были краденые: «Али говорил, что заработал деньги в Турции. О том, что они украдены, я узнал, когда сотрудники полиции пришли за мной».

Решением Сабунчинского районного суда Али Абульгасанли приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год 11 месяцев 26 дней. На весь срок отбывания наказания ему запрещено покидать пределы Баку, а также уходить из места проживания ежедневно с 23:00 до 06:00.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. С гражданского ответчика Али Абульгасанли в пользу истца Орхана Мамедова взыскано 28 тысяч манатов в счет возмещения материального ущерба.