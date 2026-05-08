Трамп объявил 8 мая Днем победы США

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая днем празднования победы Штатов во Второй мировой войне. Прокламация опубликована на сайте американского лидера.

«В День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших Вооруженных сил и сил наших союзников. 8 мая 1945 года железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы», — говорится в публикации Трампа.

В документе указано, что более 250 000 американцев отдали свои жизни в борьбе против нацистского режима. Президент США призвал помнить о миллионах погибших невинных душ.