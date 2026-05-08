С 9 по 11 мая: Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной. Киев и Москва согласились

Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», - сказал он журналистам.
«Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», - сказал Ушаков.
По словам помощника Путина, договоренность о перемирии была достигнута в ходе контактов с американской администрацией, которая одновременно была на связи с Киевом.
* * * 22:35
Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях подтвердил, что Киев получил согласие России на обмен военнопленными.
«Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», - написал украинский лидер в соцсетях.
Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа и его команду за результативное дипломатическое участие: «Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о перемирии между Россией и Украиной с 9 по 11 мая, отметив, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков даст свои разъяснения на этот счет.
«Подождите, позже даст брифинг мой коллега (Юрий) Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет», - сказал Песков журналистам.
* * * 22:19
Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Перемирие продлится с 9 по 11 мая.
Президент США также анонсировал обмен пленными.
«Я рад объявить о введении трехдневного перемирия (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной», - написал он в Truth Social.
По его словам, Россия в эти дни отмечает День Победы, но Украина также была важной частью Второй мировой войны. «Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 пленных из каждой страны. Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны», - отметил Трамп.
Глава Белого дома утверждает, что переговоры о прекращении войны продолжаются: «И с каждым днем мы становимся все ближе и ближе».