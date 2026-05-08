Банк ABB и в этом году выплатит акционерам дивиденды в 200 000 000 манатов

7 мая состоялось Общее собрание акционеров Банка ABB. На собрании была утверждена финансовая отчетность Банка ABB за 2025 год, представленная внешним аудитором, рассмотрен ряд организационных вопросов, а также принято решение о выплате дивидендов акционерам Банка ABB по итогам финансовых результатов 2025 года.

Председатель правления банка Аббас Ибрагимов на состоявшейся пресс-конференции объявил об этом решении и сообщил, что из прибыли прошлого года акционерам будет выплачено 200 000 000 манатов в виде дивидендов. По его словам, таким образом Банк ABB уже 8-й год подряд выплачивает своим акционерам высокие дивиденды. Акционеры Банка ABB и в этом году получат дивидендный доход в размере 15,6% от номинальной стоимости за счет прибыли Банка за прошлый год.

В соответствии с распределением долей акционеров из дивидендов в размере 200 000 000 манатов 184 000 000 манатов будут выплачены государству, а 16 000 000 манатов – другим акционерам Банка ABB. Аббас Ибрагимов также рассказал о новых стратегических целях развития Банка ABB на 2026–2028 годы: «Рыночное лидерство в целевых сегментах, расширение в новые сферы, интегрированная клиентоориентированность и лидерство в привлечении талантов по стране являются ключевыми целями нашей новой стратегии. Инновации на основе искусственного интеллекта станут нашей главной движущей силой на пути к достижению этих целей».