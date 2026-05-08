Указ Зеленского: «Разрешаю» парад в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский издал ироничный указ, «разрешающий» России провести 9 мая парад в Москве.

«Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной мной на переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: 1. Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)», — говорится в указе, обнародованном одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии 9–11 мая.

В указе Зеленского сказано, что «на время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения».

К пункту приложены точные координаты этого «квадрата» — это все четыре угла Красной площади.