В МЧС отметили заслуги Гейдара Алиева

Сначала к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву были возложены цветы. После был исполнен Государственный гимн Азербайджана. Затем память общенационального лидера и героических сынов, отдавших жизнь за освобождение земель Азербайджана, была почтена минутой молчания.

В своем выступлении заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев рассказал о выдающихся заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом, его решающей роли в формировании и укреплении азербайджанской государственности, его уникальном месте в мировой политической истории. Заместитель министра отметил, что в конце XX века, когда решалась судьба азербайджанской государственности — в условиях глубокого политического кризиса, хаоса и анархии, — по настоятельному требованию народа Гейдар Алиев вернулся к власти и уберег страну от гражданской войны, распада и утраты независимости. Это стало поворотным моментом в общественно-политической, социально-экономической, научно-культурной жизни республики и ее международных связях. Абдуллаев подчеркнул, что благодаря идеям общенационального лидера и мудрому руководству президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан достиг новых вершин, полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет. Новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе, служат дальнейшему укреплению государства и повышению благосостояния народа. Он отметил, что благодаря совместным усилиям президента Ильхама Алиева и первого вице‑президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой современное азербайджанское государство переживает самый яркий период своей истории.

Говоря о целенаправленных шагах общенационального лидера в сфере гражданской обороны и борьбы с чрезвычайными ситуациями, одном из ключевых направлений системы безопасности независимого Азербайджана, заместитель министра отметил, что благодаря дальновидной политике президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего стратегический курс Гейдара Алиева, Министерство по чрезвычайным ситуациям сегодня является профессиональным государственным органом, способным эффективно реагировать на любые чрезвычайные происшествия.