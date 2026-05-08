В Сирии арестован генерал Асада

Министерство внутренних дел Сирии объявило об аресте бывшего бригадного генерала Хардала Ахмеда Даюба, который в период правления Башара Асада возглавлял отделение разведки ВВС в провинции Дераа. Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению, Даюбу предъявлены обвинения в причастности к преступлениям против гражданского населения, включая организацию внесудебных казней и тесную координацию действий с Ираном и «Хезболлой».

Отмечается, что главным пунктом обвинения стала роль Даюба в химической атаке на пригороды Дамаска в августе 2013 года. По данным следствия, в период службы в столичном управлении разведки он находился в районе Хараста, где обеспечивал логистическую координацию обстрела Восточной Гуты запрещенным химическим оружием. Согласно отчетам разведки США и правозащитных организаций, жертвами той атаки стали более 1400 человек.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа инициировал серию расследований преступлений прошлой администрации, в рамках которых Даюб стал очередным задержанным функционером.