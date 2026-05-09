США призывают Европу «действовать против Ирана»

Госсекретарь США Марко Рубио призвал европейские страны к действиям, чтобы противостоять ядерной программе Ирана.

«Все говорят, что Иран представляет угрозу. Все говорят, что Иран не должен получить ядерное оружие... Но нужно что-то с этим делать», - сказал Рубио журналистам в Риме по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По его словам, «если ответ - нет, тогда вам нужно иметь что-то большее, чем просто жестко сформулированные заявления, чтобы подкрепить свою позицию», Европе нужно предпринять «действия против Ирана».