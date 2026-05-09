Уходящий Орбан назвал причину своего поражения

Плохая ситуация в экономике Венгрии, вызванная войной РФ против Украины и санкциями Евросоюза против России, стала главной причиной поражения правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, покидающий должность после 16 лет беспрерывного правления.

«Если бы не было войны и негативной реакции со стороны Брюсселя, если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2-3%, то мы могли бы выиграть выборы, но этого не произошло. Рост стал виден только сейчас, в этом квартале», - заявил Орбан в интервью на YouTube-канале ведущего Ласло Питингера под названием «Последний день в офисе».

Партия Орбана потерпела на выборах сокрушительное поражение, получив вместе со своими союзниками - христианскими демократами - лишь 52 места в парламенте из 199. Оппозиционная партия «Тиса» завоевала 141 депутатский мандат, ее лидер Петер Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится 9 мая. Орбан останется во главе ФИДЕС и перейдет в оппозицию.