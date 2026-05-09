На Каспий и Москву летели беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в соцсетях около половины двенадцатого по местному времени (00:30 по Баку), что ПВО сбила два беспилотника, летевших на российскую столицу.

Незадолго до этого мониторинговый телеграм-канал «Радар по всей России» утверждал, что через Калужскую, Орловскую и Тульскую области в сторону Москвы летели «от 80 БПЛА».

Российские мониторинговые телеграм-каналы также утверждают, что за час до прекращения огня украинские беспилотники атаковали базу российского флота на Каспийском море. «Украинские БПЛА в эти минуты атакуют базу Каспийской флотилии в дагестанском Каспийске», — писал канал «Радар по всей России».

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и представители российского лидера Владимира Путина в пятницу объявили о прекращении огня на три дня, 9–11 мая, во сколько оно должно вступить в силу, не уточняется.