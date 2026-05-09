Россия не поддержит проект США

Россия призывает США и Бахрейн отозвать проект резолюции по Ирану в Совете Безопасности ООН, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

«На столе переговоров также находится американо-бахрейнский проект, который мы поддержать не можем. Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа», - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее сообщалось, что США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану «прекратить атаки, минирование и взимание сборов». Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, проект был разработан по поручению президента Дональда Трампа. Кроме прекращения атак на суда, Вашингтон требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе. Соавторами документа выступили Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Соединенные Штаты рассчитывают на проведение голосования в ближайшие дни. Марко Рубио призвал Россию и Китай поддержать документ.