Невеселые приключения Набиева: тюрьма‑Бахмут‑тюрьма

Набиев отбывал наказание в тюрьме в российской Самаре. Там ему предложили выбор: либо оставаться в колонии, либо отправиться на фронт, пообещав хорошую зарплату, российское гражданство и медали за участие в боевых действиях в течение шести месяцев. Ради освобождения Набиев согласился. После этого его вывезли из России на территорию Украины и отправили на один из самых тяжелых участков фронта — в Бахмут...

Согласно материалам следствия, Набиев воевал в Бахмуте в составе разведывательного подразделения, где служил гранатометчиком под позывным «Телбес». В одном из боев он получил тяжелое ранение и несколько месяцев лечился в госпитале в Анапе. Пока он находился на лечении, его демобилизовали. Обещанные деньги он получил, медали — тоже, но гражданство России ему так и не предоставили. Позже Набиева задержали сотрудники миграционной службы, и два года назад его депортировали в Азербайджан. На родине мужчину арестовала Служба государственной безопасности. Ему предъявили обвинения по статьям 12.1 и 279.1 Уголовного кодекса — участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана.

На суде Набиев признал вину. Он заявил, что согласился участвовать в боевых действиях только ради выхода на свободу, что не применял насилие против мирных украинцев и участвовал исключительно в военных операциях. Мужчина раскаялся в содеянном. В деле фигурируют переписка с его телефона, материалы, подтверждающие участие в боях, заключения медэкспертизы и другие документы. Эксперты подтвердили наличие на теле подсудимого осколочных ранений, полученных в зоне боевых действий.

Бакинский суд по тяжким преступлениям установил, что Набиев участвовал в составе вооруженного формирования, не предусмотренного как азербайджанским, так и украинским законодательством. Его действия квалифицированы как тяжкое преступление, он приговорен к 5 годам лишения свободы.