USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Баку о провокации на Первом канале
Новость дня
Баку о провокации на Первом канале

Невеселые приключения Набиева: тюрьма‑Бахмут‑тюрьма

Инара Рафикгызы
01:50 545

Стали известны новые подробности дела 35‑летнего Реала Набиева, который обвинялся в участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований в войне против Украины.

Набиев отбывал наказание в тюрьме в российской Самаре. Там ему предложили выбор: либо оставаться в колонии, либо отправиться на фронт, пообещав хорошую зарплату, российское гражданство и медали за участие в боевых действиях в течение шести месяцев. Ради освобождения Набиев согласился. После этого его вывезли из России на территорию Украины и отправили на один из самых тяжелых участков фронта — в Бахмут...

Согласно материалам следствия, Набиев воевал в Бахмуте в составе разведывательного подразделения, где служил гранатометчиком под позывным «Телбес». В одном из боев он получил тяжелое ранение и несколько месяцев лечился в госпитале в Анапе. Пока он находился на лечении, его демобилизовали. Обещанные деньги он получил, медали — тоже, но гражданство России ему так и не предоставили. Позже Набиева задержали сотрудники миграционной службы, и два года назад его депортировали в Азербайджан. На родине мужчину арестовала Служба государственной безопасности. Ему предъявили обвинения по статьям 12.1 и 279.1 Уголовного кодекса — участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана.

На суде Набиев признал вину. Он заявил, что согласился участвовать в боевых действиях только ради выхода на свободу, что не применял насилие против мирных украинцев и участвовал исключительно в военных операциях. Мужчина раскаялся в содеянном. В деле фигурируют переписка с его телефона, материалы, подтверждающие участие в боях, заключения медэкспертизы и другие документы. Эксперты подтвердили наличие на теле подсудимого осколочных ранений, полученных в зоне боевых действий.

Бакинский суд по тяжким преступлениям установил, что Набиев участвовал в составе вооруженного формирования, не предусмотренного как азербайджанским, так и украинским законодательством. Его действия квалифицированы как тяжкое преступление, он приговорен к 5 годам лишения свободы.

Третья попытка в Пакистане
Третья попытка в Пакистане
02:05 385
Невеселые приключения Набиева: тюрьма‑Бахмут‑тюрьма
Невеселые приключения Набиева: тюрьма‑Бахмут‑тюрьма
01:50 546
На Каспий и Москву летели беспилотники
На Каспий и Москву летели беспилотники до перемирия
01:18 800
Фицо пока не передавал Путину «кое-что от Зеленского»
Фицо пока не передавал Путину «кое-что от Зеленского» обновлено 23:30
8 мая 2026, 23:30 3082
С 9 по 11 мая: Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной. Киев и Москва согласились
С 9 по 11 мая: Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной. Киев и Москва согласились обновлено 23:05
8 мая 2026, 23:05 3009
Москва давит на Пашиняна все интенсивнее
Москва давит на Пашиняна все интенсивнее наш обзор; все еще актуально
8 мая 2026, 16:20 4940
Путин обвиняет Украину в «терроризме»
Путин обвиняет Украину в «терроризме» видео; обновлено 22:10
8 мая 2026, 22:10 14894
Абульгасанли приютили: он ответил черной неблагодарностью
Абульгасанли приютили: он ответил черной неблагодарностью
8 мая 2026, 21:45 2468
Главком ВСУ: Россия наступает по всему фронту
Главком ВСУ: Россия наступает по всему фронту
8 мая 2026, 20:59 2985
Человек с сигаретой и пивом меняет Британию. Он следующий премьер?
Человек с сигаретой и пивом меняет Британию. Он следующий премьер?
8 мая 2026, 19:36 4615
Иран грозит «военными ответами» Америке
Иран грозит «военными ответами» Америке обновлено 00:32
00:32 9134

ЭТО ВАЖНО

Третья попытка в Пакистане
Третья попытка в Пакистане
02:05 385
Невеселые приключения Набиева: тюрьма‑Бахмут‑тюрьма
Невеселые приключения Набиева: тюрьма‑Бахмут‑тюрьма
01:50 546
На Каспий и Москву летели беспилотники
На Каспий и Москву летели беспилотники до перемирия
01:18 800
Фицо пока не передавал Путину «кое-что от Зеленского»
Фицо пока не передавал Путину «кое-что от Зеленского» обновлено 23:30
8 мая 2026, 23:30 3082
С 9 по 11 мая: Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной. Киев и Москва согласились
С 9 по 11 мая: Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной. Киев и Москва согласились обновлено 23:05
8 мая 2026, 23:05 3009
Москва давит на Пашиняна все интенсивнее
Москва давит на Пашиняна все интенсивнее наш обзор; все еще актуально
8 мая 2026, 16:20 4940
Путин обвиняет Украину в «терроризме»
Путин обвиняет Украину в «терроризме» видео; обновлено 22:10
8 мая 2026, 22:10 14894
Абульгасанли приютили: он ответил черной неблагодарностью
Абульгасанли приютили: он ответил черной неблагодарностью
8 мая 2026, 21:45 2468
Главком ВСУ: Россия наступает по всему фронту
Главком ВСУ: Россия наступает по всему фронту
8 мая 2026, 20:59 2985
Человек с сигаретой и пивом меняет Британию. Он следующий премьер?
Человек с сигаретой и пивом меняет Британию. Он следующий премьер?
8 мая 2026, 19:36 4615
Иран грозит «военными ответами» Америке
Иран грозит «военными ответами» Америке обновлено 00:32
00:32 9134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться