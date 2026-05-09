Третья попытка в Пакистане

Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде на следующей неделе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, США и Иран работают с посредниками над составлением меморандума о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении войны. Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе, отмечает газета.