Третья попытка в Пакистане

Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде на следующей неделе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Отмечается, США и Иран работают с посредниками над составлением меморандума о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении войны. Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе, отмечает газета.
Если сторонам удастся добиться прогресса, первоначальный срок длиной в месяц может быть продлен по обоюдному согласию, пишет издание.
В пятницу саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что участники консультаций, которые проходят при посредничестве Пакистана, «сосредоточены на меморандуме о взаимопонимании по прекращению войны, открытию Ормузского пролива и смягчению блокады» исламской республики со стороны США. Вместе с тем источник телеканала указал, что «переговорный процесс идет сложно, препятствия по-прежнему остаются».
В апреле 2026 года в Исламабаде проходили переговоры при посредничестве Пакистана, направленные на урегулирование конфликта между США и Ираном. 11-12 апреля прошли непрямые переговоры, где Пакистан выступал посредником между делегациями США и Ирана. Сообщалось о высокой напряженности диалога. В конце апреля должен был пройти второй раунд, который завершился фактически безрезультатно.