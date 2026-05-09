«Российские миллиарды» для Украины

Бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России. Еще €1,4 млрд ожидаются к выплате в июле 2026 года, говорится в отчете финучреждения за первый квартал 2026-го от 8 мая.

Процентные доходы Euroclear от подсанкционных российских активов в январе–марте 2026 года составили €1,1 млрд — на 23% меньше, чем за тот же период годом ранее. В компании объясняют снижение падением процентных ставок и предупреждают, что и дальше эти доходы будут зависеть от денежно-кредитной политики. Прямые расходы депозитария, связанные с санкциями и российскими контрмерами, оцениваются в €38 млн, потери выручки — еще в €9 млн.

На конец марта 2026 года баланс Euroclear Bank достиг €237 млрд, из них €200 млрд приходится на замороженные российские активы. Депозитарий продолжает участвовать в судебных разбирательствах в России, инициированных в том числе Банком России, и оценивает вероятность неблагоприятных решений как высокую, поскольку Москва не признает международные санкции. Отмечается, что поступления от подсанкционных активов остаются основным источником средств, которые ЕС с 2024 года направляет на поддержку Украины.

Страны Евросоюза в декабре 2025 года договорились заморозить бессрочно российские государственные активы на €210 млрд. Возвращать заем Киев будет, только если Россия выплатит репарации за ущерб от войны. ЦБ России тогда назвал планы ЕС незаконными и подал иск к Euroclear в московский арбитраж.