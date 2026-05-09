Американская разведка теряется в догадках: где Хаменеи, и кто управляет Ираном?

Хаменеи не появлялся на публике с тех пор, как получил серьезные ранения во время атаки США и Израиля в первый день военной операции 28 февраля, в результате которой погибли его отец Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных лидеров Ирана. Американская разведка не смогла независимо подтвердить его местонахождение. Хаменеи не использует электронные средства связи, взаимодействуя только с теми, кто может навестить его лично, или отправляя сообщения курьером, добавил один из источников.

Руководство Ирана «раздроблено», но продолжает формировать военную стратегию и вести переговоры, несмотря на внутреннюю неопределенность. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи принимает участие в принятии «стратегических решений» наряду с высокопоставленными иранскими чиновниками, помогает определять ход переговоров Ирана с США по прекращению войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники в американской разведке.

Источники утверждают, что Хаменеи продолжает «получать медицинскую помощь в связи с полученными травмами, включая сильные ожоги одной стороны тела, затронувшие лицо, руку, туловище и ногу».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее на этой неделе иранским государственным СМИ, что провел встречу с Хаменеи, что стало первой зафиксированной личной встречей высокопоставленного иранского чиновника с новым верховным лидером страны.

По данным источников CNN, администрация президента США продолжает добиваться дипломатического урегулирования конфликта, поскольку перемирие длится уже более месяца, а американская разведка считает, что Иран продолжает восстанавливаться после бомбардировок США, значительная часть ракетных систем остается в рабочем состоянии, несмотря на удары, и Иран способен выдержать еще несколько месяцев американской блокады.

Согласно отчетам американской разведки, война ослабила военный потенциал Ирана, но не уничтожила его. Ранее CNN сообщало, что, по оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок пережила удары США. В недавнем отчете эта цифра была увеличена до двух третей отчасти благодаря продолжающемуся перемирию, которое дало Ирану время извлечь пусковые установки, которые могли оказаться под землей в результате предыдущих ударов, сообщают источники, знакомые с разведданными.

В отдельном докладе ЦРУ говорится, что Иран, вероятно, сможет продержаться еще до четырех месяцев продолжающейся американской блокады, сообщили источники.

Отвечая на вопрос об оценке ЦРУ, высокопоставленный сотрудник разведки заявил CNN: «Блокада, введенная президентом, наносит реальный, усугубляющийся ущерб — разрывает торговлю, резко сокращает доходы и ускоряет системный экономический коллапс. Иранская армия сильно ослаблена, ее флот уничтожен, а ее лидеры скрываются…».

Хотя оценки американской разведки указывают на то, что Хаменеи участвует в разработке стратегии переговоров Ирана по дипломатическому прекращению войны, источник, знакомый с последней информацией, сообщил CNN, что есть свидетельства того, что верховный лидер «довольно далек от процесса принятия решений и доступен для связи лишь эпизодически». В результате, по словам источника, повседневными операциями фактически управляют высокопоставленные должностные лица Корпуса стражей исламской революции вместе со спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом. «Нет никаких признаков того, что он действительно отдает приказы на постоянной основе, но нет и ничего, что доказывало бы обратное», — сказал второй источник, знакомый с оценками американской разведки, имея в виду Хаменеи.

Вопросы о здоровье Хаменеи и его положении в расколотом иранском руководстве представляют собой проблему для администрации Трампа, поскольку высокопоставленные американские чиновники продолжают утверждать, что неясно, кто теперь обладает полномочиями для ведения переговоров о прекращении конфликта, сообщили источники.

Али Ваэз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе, ранее заявил CNN, что независимо от того, находится ли новый верховный лидер в положении, позволяющем ему руководить переговорами, «система использует его для получения окончательного одобрения ключевых общих решений, а не для тактики переговоров». «Система намеренно подчеркивает участие Моджтабы, поскольку это обеспечивает защитный щит от внутренней критики… в отличие от его отца, который регулярно высказывался и комментировал состояние переговоров», — добавил он.