Команда Эльхана Самедова вновь завоевала трофей

Титул чемпиона завоевала команда Профессиональной футбольной лиги. Та самая команда ПФЛ, которая в прошлом году сенсационно выиграла Кубок Азербайджана, обыграв в финале «Араз-Нахчыван». В этом году коллектив ПФЛ показал, что прошлогодний успех был неслучайным.

Лидер основной стадии ПФЛ в полуфинале обыграла «Хан-Лянкяран» - 2:1. А в финале команда, возглавляемая президентом Профессиональной футбольной лиги Эльханом Самедовым, взяла верх над «Стар Карго» - 4:2.

Напомним, что в прошлом году команда ПФЛ остановилась в шаге от победы в чемпионате, проиграв в финале клубу «Баку Файр-2».

После завоевания трофея главный тренер Эльхан Самедов сказал:

«Чемпионство - это невероятные ощущения. В прошлом году мы проиграли в финале и упустили золото в последний момент. Несмотря на то, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Азербайджана, мечты о титуле чемпионов страны оставались невыполнимыми.

В нашей команде есть и молодежь, и опытные игроки, отдавшие долгие годы футзалу. Благодарю всю нашу команду за то, что они показали пример настоящей коллективной игры, за трудолюбие и жажду победы. Спасибо Федерации футзала Азербайджана за организацию этого соревнования».