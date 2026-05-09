На Красной площади командует Зеленский? Президент Украины разрешил парад, Москва в ярости

После заключения при посредничестве Дональда Трампа соглашения о трехдневном перемирии (9, 10 и 11 мая) Владимир Зеленский позволил себе едкую иронию в адрес Москвы. Президент Украины подписал указ, которым «разрешил» проведение парада в российской столице 9 мая. Документ был опубликован вечером 8 мая на официальном сайте Офиса президента Украины. «Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 марта, постановляю позволить 9 мая провести парад в городе Москве (РФ)», — написал Зеленский. Он также опубликовал точные координаты Красной площади, отметив, что эта территория временно «исключена из планов по использованию украинского оружия».

Напомним, первоначально Россия объявила о прекращении огня 8 и 9 мая для проведения парада в Москве и призвала Украину соблюдать это прекращение огня. Москва предупредила, что, если украинская сторона не выполнит условия прекращения огня, по центру Киева будут нанесены мощные ракетные удары. Сначала украинская сторона отреагировала на это предложение негативно, призывая к прекращению боевых действий вместо однодневного прекращения огня ради проведения парада в Москве. Позже Зеленский решил, что прекращение огня начнется не 8 мая, а 6-го, но Москва, чтобы доказать, что инициатива на ее стороне, преднамеренно нанесла удары по украинским городам 6 мая. В результате этих ударов погибли десятки мирных жителей. После нарушения Россией режима прекращения огня, инициированного Украиной, Киев заявил, что более не считает себя связанным обязательствами по соблюдению «тишины», объявленной Москвой. На этом фоне возросла вероятность появления украинских беспилотников на параде в Москве 9 мая. В сложившейся ситуации при посредничестве США был достигнут компромисс: стороны договорились, что режим прекращения огня начнется позже даты, предложенной Украиной, но продлится дольше срока, ранее установленного Москвой.

По мнению аналитиков, это можно считать дипломатическим достижением для Киева, поскольку Москва соглашается продлить режим прекращения огня еще на два дня, чтобы провести парад, а также обменять пленных в этот период. Похоже, президент Украины Владимир Зеленский подшутил над российской стороной, подписав указ, разрешающий парад в Москве, чтобы продемонстрировать, что инициатива перешла к Киеву. Указ Зеленского стал неожиданностью для российских чиновников, которые отреагировали гневно и заявили, что украинской стороне «придется ответить» за это издевательство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выглядел несколько растерянным и смущенным, комментируя указ Зеленского, разрешающий парад в Москве. На видео, опубликованном российскими СМИ, видно, что вопрос вызвал у представителя Кремля замешательство: прежде чем ответить, он выдержал долгую паузу, явно подыскивая нужную формулировку.