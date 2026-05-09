Пашинян о победе над фашизмом и мире с Азербайджаном

Уже два года, как между Арменией и Азербайджаном установлен мир, и сегодняшняя задача - его укреплять. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсетях.

«Мы отмечаем 81-ю годовщину победы над фашизмом в сложных международных условиях... 9 мая 2026 года мы также отмечаем мир между Арменией и Азербайджаном. Вот уже два года нет столкновений, нет жертв и раненых. Это очень важное достижение впервые с момента обретения нашей страной независимости», — написал он.

Пашинян отметил, что «сегодня задача — должным образом беречь достигнутый нами мир, укреплять его и делать более надежным с каждым днем. Установленный мир — это историческая возможность для Армении, для ее процветания и развития».