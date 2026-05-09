Путин: Участники «СВО» идут вперед, НАТО...

Участники (так называемой) «СВО» идут вперед и «противостоят агрессивной силе», которая «поддерживается и вооружается блоком НАТО», заявил президент России Владимир Путин.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО», - сказал он, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

«Несмотря на это, наши герои идут вперед», - добавил Путин.

Президент РФ также заявил, что «уверен в победе России».

«Залог успеха - наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность, способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу - бьется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен: наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами», - сказал Путин.