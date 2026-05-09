Массовая гибель северокорейцев в Курске

Как показало исследование Би-би-си, основанное на спутниковых снимках и официальных фотографиях нового мемориала в Северной Корее, в российско-украинской войне, по всей вероятности, погибли около 2300 северокорейских солдат, воевавших на стороне Москвы.

В июне 2024 года Северная Корея заключила с Россией договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии. Два месяца спустя, в августе, Украина провела внезапное наступление в приграничной Курской области и захватила более 1000 км² российской территории.

По мнению Ким Чжин-му, бывшего старшего научного сотрудника государственного Корейского института оборонных исследований, именно этот договор стал причиной того, что северокорейские войска в первую очередь отправили именно в Курскую область, а не на другие участки фронта.

В обмен на участие своих военных в боевых действиях Пхеньян, как считается, получил от Москвы продовольствие, финансовую помощь и техническую поддержку.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно публично выражал уважение корейским солдатам, погибшим в ходе операции в Курской области. При этом власти Северной Кореи никогда официально не раскрывали их численность. Новый мемориал впервые дал наглядную подсказку о масштабах потерь.

В октябре 2025 года Ким Чен Ын распорядился построить в пхеньянском районе Хвасон мемориал в память о военнослужащих, погибших в российско-украинской войне.

Согласно анализу спутниковых снимков американской компании Planet Labs, работы в этом лесистом районе начались в том же месяце. В декабре 2025 года на месте будущего комплекса виднелся лишь каркас. К марту 2026 года основные наружные строительные работы были завершены, а благоустройство территории и прилегающих объектов закончили в апреле.

Как сообщило государственное информационное агентство ЦТАК, 26 апреля торжественно открылся Мемориальный музей боевых подвигов в зарубежных военных операциях. Он призван увековечить «непревзойдённую храбрость» северокорейских солдат, участвовавших в «операции по освобождению Курской области».

Мемориал включает две стены длиной по 30 метров каждая с выгравированными именами, а также здание музея и военное кладбище.

Би-би-си проанализировала опубликованные ЦТАК фотографии. На них видно, что каждая мемориальная стена разделена примерно на 14 секций, верхняя часть которых отмечена линиями из серого камня. На девяти из этих секций уже выбиты имена. По расчетам, основанным на расстоянии между группами имен, в каждой секции примерно 16 столбцов.

На крупном плане восточной стены видно, что в каждом столбце высечено по восемь имен погибших солдат (как правило, состоящих из трех слогов или иероглифов). Таким образом, девять секций дают 1152 имени на одной стене. На двух стенах это соответственно 2304 имени.

Чон Сон-хак, старший научный сотрудник Корейского института стратегии безопасности, согласен с такой оценкой.

«На мемориальных стенах имена погибших солдат выбиты очень мелким шрифтом. Учитывая площадь поверхности и плотность текста, число людей, чьи имена там увековечены, вероятно, достигает нескольких тысяч», — отметил он.

Точную цифру без снимков более высокого разрешения установить невозможно, однако оценка Би-би-си близка к данным, которые ранее озвучивала Национальная разведывательная служба (НИС) Южной Кореи.

В сентябре 2025 года НИС сообщила, что погибли около 2000 северокорейских солдат и еще 2700 были ранены. А в феврале 2026 года служба заявила, что из примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, направленных в Россию, убиты или ранены около 6000. Разбивки по убитым и раненым южнокорейские спецслужбы не приводили.

Министерство по делам объединения Республики Корея отметило, что «трудно подтвердить», все ли имена погибших действительно указаны на мемориальных стенах.

Однако исследователь Ким Чжин-му считает весьма вероятным, что на мемориале высечены имена всех северокорейских военнослужащих, погибших именно в Курской области.

«Мемориал создан, чтобы почтить тех, кто пожертвовал жизнью ради государства, и сохранить поддержку населения, — поясняет он. — Исключение каких-либо имен могло бы вызвать недовольство семей погибших и помешать достижению цели властей».

Государственные СМИ КНДР также сообщили, что в том же районе построен жилой комплекс для ветеранов российско-украинской войны и семей погибших. Его начали заселять еще в марте.

Чо Хан-бум, старший научный сотрудник государственного Корейского института национального объединения, полагает, что решение Пхеньяна возвести памятник погибшим солдатам отражает попытку оправдать отправку войск в Россию после значительных потерь.

«Для КНДР Россия — единственная страна, с которой она может сотрудничать в военной сфере в условиях нынешней изоляции», — говорит эксперт.

По его мнению, мемориал также символизирует готовность Пхеньяна продолжать военное сотрудничество с Москвой «независимо от того, как будет развиваться война».