Алиевы на Аллее почетного захоронения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 9 мая посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 103-летия со дня его рождения.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент и первая леди возложили венок к могиле Гейдара Алиева и почтили его память.

Глава государства и первая леди также выразили почтение памяти выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой и возложили букеты цветов на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.