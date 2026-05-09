ОАО «Азерэнержи» почтило память Гейдара Алиева

По случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева ОАО «Азерэнержи» организовало цикл мероприятий. В рамках этих мероприятий энергетики сначала провели акцию по посадке деревьев на территории 220-киловольтной подстанции «Агдаш», а также на территории Центра хранения энергии на базе аккумуляторных батарей «Агдаш».

Стоит отметить, что посадка деревьев на территории строящегося Центра хранения энергии «Агдаш» началась некоторое время назад, и, включая последний день акции, на данной территории в общей сложности было высажено около 10 тысяч деревьев.

Акция по посадке деревьев — дань уважения тому огромному значению, которое Гейдар Алиев придавал защите экологии, оздоровлению окружающей среды и расширению зеленых насаждений в стране. В то же время основной целью мероприятия, как сообщается, стала «пропаганда экологической культуры, привитие чувства заботы о природе и сохранение традиций, заложенных общенациональным лидером».

После акции по посадке деревьев в актовом зале Азербайджанской тепловой электростанции в Мингячевире, построенной по инициативе Гейдара Алиева, состоялось масштабное мероприятие. На нем был продемонстрирован фильм «Основоположник современной азербайджанской энергетики», повествующий о беспрецедентных заслугах великого лидера в сфере электроэнергетики.

В выступлениях было подчеркнуто, что после прихода Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в 1969 году «энергосистема страны поэтапно вышла из внешней зависимости, и был заложен прочный фундамент энергетической независимости и безопасности». Также было отмечено, что Гейдар Алиев, вернувшийся к политической власти в июне 1993 года по требованию народа, «принял судьбоносные решения для развития электроэнергетики и сыграл исключительную роль в укреплении энергетического потенциала Азербайджана».