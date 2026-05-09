Бывший госсекретарь США бьет тревогу: Компартия проникла везде

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его больше волнует проникновение представителей Коммунистической партии Китая в американские мегаполисы, чем вопрос Тайваня.

«Я больше беспокоюсь о Денвере, Лос-Анджелесе, Финиксе в Колорадо, а также Оттаве и Торонто, чем о Тайване.

Коммунистическая партия Китая стремится вести свою работу внутри страны — прямо здесь, где мы сегодня сидим.

Смею предположить, что в этом зале сегодня есть люди, связанные с Коммунистической партией Китая.

Кстати, они выглядят так же, как я — как белые американцы итальянского происхождения. Они работают над этой задачей, и они не являются шпионами в традиционном смысле этого слова.

Они присутствуют в американской университетской системе. Нет ни одного университета в США, который не был бы тесно связан с китайским финансированием. Китайские студенты платят полную стоимость обучения в нашей стране, а затем предоставляют финансирование нашим лабораториям, чтобы украсть наши технологии и результаты исследований», - заявил Помпео.