Мдинарадзе все знает и угрожает разоблачить

Вице-премьер Грузии — госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе призвал страны Запада «свернуть разведывательную деятельность в республике и вывезти своих агентов», в противном случае пригрозил «раскрытием их агентурной сети».

«Хочу попросить те несколько стран Европы, которые осуществляют разведывательную деятельность в интенсивном, озверевшем режиме в нашей стране — у грузинских спецслужб есть об этом намного больше информации, чем они это могут представить. Сегодня контрразведывательная деятельность осуществляется в десятикратно возросшем режиме и с большей интенсивностью. Мы владеем очень большим объемом информации. Мы их просим забрать этих людей, в противном случае, я не угрожаю, но могу смело заявить, что мы сделаем определенные намеки», — сказал Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, грузинские спецслужбы «знают всех разведчиков и резидентов разведки поименно». Вице-премьер не назвал конкретные страны, агенты которых занимаются шпионажем в Грузии. Мдинарадзе отметил, что Грузия дорожит отношениями с этими странами и не хочет им навредить.