Трамп вооружает иранцев: два сценария вооруженного восстания

Президент США Дональд Трамп на днях вновь поднял вопрос о передаче Соединенными Штатами оружия иранскому народу с целью «борьбы с режимом», предположив, что это самое оружие уже в пути. Разговоры о вооружении иранского народа поутихли после спекуляций в первые недели военной операции США и Израиля против Ирана, когда Трамп заявил, что оружие было отправлено, однако организации иранских курдов в Ираке присвоили его. В интервью The Hugh Hewitt Show Трамп вновь вернулся к этой теме, открыто заявив, что следует вооружать иранский народ. Когда журналист спросил президента США, призывает ли он иранскую общественность к протестам, Трамп упомянул январские акции, в ходе которых, как утверждается, погибли десятки тысяч протестующих. «Думаю, они получат какое-то оружие. Ну, смотрите, проблема в том, что, если у вас пять человек с оружием, а 250 000 без оружия, то пять человек с оружием, при условии, что оно будет применено достаточно быстро, победят. Они должны победить 250 тысяч, у которых нет оружия», — полагает Трамп. По словам Трампа, во время январских протестов в Иране за две недели было убито 42 000 человек: «Невинные, безоружные протестующие. Если бы у них было оружие, они бы дали отпор. Я в этом убежден. Но знаете, нельзя допустить, чтобы безоружное население противостояло людям с автоматами Калашникова». Известный иранский политолог, автор Telegram-канала «Революция в Иране» Мазиар Миан в интервью haqqin.az сказал, что «оружие для восстания» по различным каналам поступает в Иран.

«Время от времени по телеканалам исламской республики сообщают об арестах оппозиционных групп по 20, 30, 50 человек, у которых нашли оружие. Это не одиночные, а массовые случаи. Во время 12-дневной войны внутри Ирана было налажено тайное производство небольших дронов, которыми атаковали дома и квартиры командиров КСИР. То есть в различных регионах Ирана производили сборку разведывательных и боевых дронов-камикадзе. Понятно, что во время 12-дневной войны за этим стоял Израиль, но, вероятно, контрабандный ввоз частей дронов продолжается, и каким-то путем оружие попадает в руки иранской оппозиции. Но в каких масштабах сейчас это все делается, пока неизвестно», — сказал он. Политолог считает, что в иранском обществе сформировалась уверенность в том, что вооруженный мятеж — это «реальный путь к избавлению от режима аятолл»: «Это очень важная перемена в сознании иранского общества. Миллионы безоружных людей 8 и 9 января вышли на протесты. Мирные протесты подавили: силовики убили более 40 тысяч человек. Иранцы сделали вывод, что, если даже все 90 миллионов человек по всей стране, во всех городах выйдут на демонстрации, но у них не будет оружия, эта история не закончится для них успехом. Поэтому на следующей волне протестов люди должны быть более подготовленными. У вооруженного восстания есть два сценария. Согласно первому, мятеж ограничится Тегераном, где находятся главные государственные ведомства и структуры. Если восставшие возьмут Тегеран, тогда падет вся система теократии. Но в этом сценарии есть слабый момент. Если оппозиция сосредоточит все силы в Тегеране, тогда режим также сосредоточит все свои усилия в иранской столице. И это может закончиться большой бойней, причем не факт, что дело закончится успехом оппозиции.

Согласно второму сценарию, вооруженные выступления должны проходить во всех провинциях Ирана, чтобы режиму пришлось рассредоточить силовой аппарат по всей стране. Исходя из того, что недовольного режимом населения гораздо больше, чем силовиков, такой стратегией можно будет ослабить силы режима, сконцентрированные в Тегеране. Им придется отправить силовиков КСИР и ополчение «Басидж» из Тегерана в Карадж, на север в Гилан-Мазандаран, в Исфахан, Мешхед и другие города. В обстановке рассредоточения личного состава КСИР у иранцев будет больше шансов взять под контроль Тегеран. Пока не известно, какой из вариантов будет осуществлен», — сказал Миан. Политолог не сомневается, что участники новой волны протестов будут вооружены: «С каждым годом демонстрации в Иране становятся радикальнее. Следующая волна будет еще более радикальной, в том числе с применением оружия». По его словам, социально-экономическое положение в Иране катастрофическое: «Дело даже не в эмбарго и блокаде иранских портов. Вся 47-летняя экономическая политика аятолл была вредна для страны. Миллиарды долларов расходовались не на модернизацию экономики, а на создание прокси-группировок на Ближнем Востоке, производство баллистических ракет и ядерную программу».