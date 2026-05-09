Искусственный интеллект будет сбивать российские дроны

Минобороны Украины продолжает развивать направление «малой» противовоздушной обороны для защиты военнослужащих и гражданского населения от атак дронов на линии боевого соприкосновения и в прифронтовых районах. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что новую систему создал один из участников платформы Brave1. Турель уже прошла боевое применение и используется на ключевых направлениях фронта. Система автономно обнаруживает вражеские дроны, сопровождает их и просчитывает траекторию полета. После этого оператору остается только подтвердить поражение нажатием кнопки.

«Важно, что технология позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ», - подчеркнул министр. Первыми ИИ-турель в боевых условиях применили военные бригады К-2. Сейчас систему уже используют более десяти украинских подразделений.