Эрдоган хочет дополнить ЕС Турцией

Европейская архитектура «не может быть полной» без участия Анкары. Об этом говорится в заявлении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обнародованном в связи с 9 Мая - Днем Европы.

Глава турецкого государства назвал День Европы «конкретной демонстрацией цели построения общего будущего, основанного на мире, сотрудничестве и взаимном уважении».

Президент Эрдоган подчеркнул «стратегическую значимость» процесса вступления Турции в Европейский союз, отметив, что «ЕС нуждается в Анкаре больше, чем Турция в Евросоюзе, и эта потребность в будущем будет лишь нарастать».

«Войны, политические кризисы и экономические проблемы, последствия которых ощущаются в глобальном масштабе, требуют от Европейского союза более инклюзивной и объединяющей политики. Турция как страна-кандидат в ЕС остается фундаментальным и незаменимым элементом этого процесса. Очевидно, что без участия Турции европейская архитектура будет неполной и слабой в управлении кризисами», - говорится в заявлении.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара стремится развивать отношения с Европейским союзом «на основе взаимовыгодного подхода и перспективы полноправного членства», ожидая от Брюсселя «демонстрации аналогичной искренности».