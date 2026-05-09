Массовые задержания агентов КСИР

Министерство внутренних дел Бахрейна заявило в субботу о задержании 41 человека, который, по данным ведомства, был связан с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщило государственное информационное агентство эмирата.

Министерство сообщило, что органы безопасности раскрыли группу, связанную с КСИР, добавив, что расследования прокуратуры также касались дел, связанных с выражением поддержки иранским атакам.

Иранские ВС открыли огонь по целям в Бахрейне и других арабских государствах Персидского залива, где расположены военные базы США, после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.