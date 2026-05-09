Глава Госслужбы на могиле Гейдара Алиева

По случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и группа военнослужащих аппарата ведомства, а также Бакинского гарнизона посетили могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, память общенационального лидера почтили в аппарате Службы, в комплексе Центрального призывного пункта и в местных структурных подразделениях.