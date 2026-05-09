Подсчитали потери России с начала войны

Российские оппозиционные СМИ вычислили потери российской армии с начала войны с Украиной, опираясь на официальные и открытые данные. В качестве основных источников информации использовались поименные списки погибших, реестр наследственных дел и судебные решения, а также официальные данные российских властей по смертности населения.

Все источники проверяются на совпадение. Для 2022 года они дают одинаковый результат — 19–20 тысяч погибших к концу года. Общее число погибших российских военнослужащих с февраля 2022 по конец 2025 года оценено в 352 тысячи человек. Это статистическая оценка с предсказательным интервалом. В нее впервые включены те, кого признали погибшими или пропавшими без вести по решению суда (в отсутствие тела). Потери среди граждан других стран не учитываются.

Оценка делится на две части: 261 тысяча — «обычные» погибшие. Их считают прежним методом по подтвержденным документам о смерти.

Около 90 тысяч — военнослужащие, официально признанные погибшими или пропавшими без вести судом.

Для второй группы использовали два независимых способа: анализ наследственных дел и анализ судебных исков о признании погибшим/пропавшим. Оба метода показали примерно один результат — около 90 тысяч к середине 2025 года. Самая осторожная нижняя оценка — 52 тысячи.

Сколько погибших до сих пор официально числятся живыми — не оценивается. По мнению авторов, за последние два года таких случаев немного.