Удар по Туапсе привел к холодам в Грузии?

Аномальная для весны погода в Грузии может быть связана с катастрофой в Туапсе, заявила председатель организации «Зеленое движение — Друзья Земли» Нино Чхобадзе.

«Грузинские территориальные воды в безопасности от нефтяного загрязнения после катастрофы у Туапсе — течения Черного моря идут в обратном направлении. Однако продукты горения могут уже сказываться на климате в регионе», - заявила эколог.

По ее словам, нефть и нефтепродукты с высокой вероятностью не попадут в территориальные воды Грузии. Эколог объяснила, что черноморское течение движется с юга на север, что исключает распространение загрязнения в сторону грузинского побережья.

Кроме того, Чхобадзе упомянула гипотезу, которая обсуждается среди климатологов: масштабные выбросы сажи от горения нефтепродуктов способны вызывать локальные падения температуры — по аналогии с последствиями крупных извержений вулканов. По словам эколога, нынешние аномальные холода в Грузии некоторые специалисты связывают именно с выбросами в Туапсе. Однако она подчеркнула, что это пока лишь гипотеза: исследования продолжаются.

В апреле украинские беспилотники трижды ударили по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу Туапсе. В результате атак загорелись резервуары с нефтепродуктами. Дым от пожаров был виден из космоса. Точный масштаб катастрофы неизвестен. Российская сторона не раскрыла данных о количестве сгоревших и разлившихся нефтепродуктов.