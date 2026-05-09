Украинская разведка рассказала, почему Россия массово строит танки

По его словам, речь идет не только о высокотехнологичных видах вооружений, но, например, и о производстве боеприпасов, ракетных вооружений и танков.

«Когда мы говорим, например, о бронетехнике в целом, то и ее производство в целом возросло. Но очень важно, что производство танков, которое увеличивается, это точно не только об Украине и не только для Украины. Потому что в войне, которая идет сегодня между Россией и Украиной, как раз роль тяжелой бронетехники уже несколько иная», - сказал Юсов.

По его словам, Кремль постоянно сталкивается с дилеммой: проводить публичные мобилизационные мероприятия или же воздерживаться от этого шага, ослабляя позиции российской армии на линии фронта.

«Кремль активно заманивает людей большими выплатами, давит на предприятия и агитирует студентов подписывать контракты. В России уже работают с подростками 16 – 17 лет через «юнармию» и другие структуры, фактически готовя резерв для будущей мобилизации. Кроме этого, Москва вербует наемников из других стран, в частности Кубы и государств Африки, чтобы перекрывать ежемесячные потери армии», - рассказал представитель ГУР.

По его словам, Генштаб Украины внимательно следит за попытками ВС РФ вести наблюдательные действия и готовит соответствующие меры.

«Если и говорить о каких-то отдельных планах российских войск на весеннюю кампанию, то мы видим, что стратегических достижений у них точно нет, а потери в силах и средствах действительно большие», - добавил Юсов.