Саудиты испугались

Недовольство Саудовской Аравии стало причиной отмены президентом США Дональдом Трампом операции «Проект «Свобода» (Project Freedom) по сопровождению судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. Эр-Рияд опасался, что операция США спровоцирует атаку Ирана.

По данным телеканала, Вашингтон начал операцию, не предупредив заранее союзников в регионе. Источники NBC утверждают, что Саудовская Аравия сочла план слишком рискованным и опасалась возможных «катастрофических» ударов по союзникам США в регионе.

Эр-Рияд запретил США использовать авиабазу Prince Sultan Airbase и свое воздушное пространство для поддержки миссии. Спустя 36 часов Трамп приостановил операцию.

Кувейт также пригрозил ограничить использование своих баз и воздушного пространства для поддержки «Проекта «Свобода» до отмены операции. По словам источников, союзники США в Персидском заливе опасались, что Вашингтон не станет отвечать на возможные удары Ирана по инфраструктуре региона.

Операция «Проект «Свобода» была направлена на восстановление судоходства через Ормузский пролив после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.