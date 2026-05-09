Фицо рассказывает Путину о путешествии в Москву

Находящийся с визитом в Кремле премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал российскому президенту Владимиру Путину, как добирался до Москвы.

«Через Германию, Чехию. Но это все равно лучше, чем на машине», - отметил он.

«Все получилось достойно, спокойно, без лишней милитаризации», - заявил Путин словацкому премьеру, комментируя парад Победы в Москве. Он также отметил, что Россия «будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах».

Ранее сообщалось, что Фицо в ходе визита в Москву планирует передать российскому президенту Владимиру Путину «послание» от украинского лидера Владимира Зеленского.