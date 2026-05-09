Кремль взял паузу

В трехсторонних переговорах по прекращению российско-украинской войны «взята пауза». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза», — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что договоренностей о следующем раунде встреч на данный момент не достигнуто. По словам помощника российского президента, украинская сторона «знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть роль посредника между Россией и Украиной при условии прогресса в мирном процессе. Он отметил, что в Белом доме пока не увидели ощутимых результатов по урегулированию «по ряду причин».

Ушаков также заявил, что «ударов по Красной площади 9 мая не было, естественно, не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву».

По его словам, указ президента Украины Владимира Зеленского, позволившего провести парад в Москве – «цирк и клоунада».