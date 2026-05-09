Сторонники независимой Шотландии выиграли выборы

На выборах в Шотландии победу одержала националистическая Шотландская национальная партия (SNP), которая выступает за отделение от Великобритании.

Партия взяла 58 мест. Для большинства нужно 65 мест, но SNP может вступить в коалицию с шотландскими «зелеными» (у них 15 мест).

Результаты выборов вновь актуализировали разговоры о провозглашении независимости Шотландии.

Также стоит отметить, что на настроения шотландцев повлиял рост популярности в Англии крайне правой Партии реформ. У шотландских и английских националистов напряженные отношения.