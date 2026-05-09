Согласно анализу издания The Telegraph, способность Китая выдержать кризис на Ближнем Востоке значительно выше, чем у США. Аналитики считают, что экономическая структура Китая позволяет ему проявлять большую устойчивость к колебаниям, вызванным войной в этом регионе.

Как отмечает издание, в отличие от США, которые находятся под давлением общественного мнения и растущего национального долга, руководство в Пекине обладает большими возможностями для управления кризисом за счет контроля над цепочками поставок и энергетическими рынками.

По мнению экспертов, продолжение данного конфликта приведет лишь к ослаблению позиций доллара и гегемонии США. В то же время Китай, укрепляя торговые связи со странами региона, закрепляет свою позицию в качестве более стабильного партнера.