Президент Сирии уволил своих братьев

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отстранил своих братьев Махера и Хазема от высоких государственных должностей в рамках перестановки в кабмине, чтобы «восстановить доверие сирийского народа». Об этом сообщил журналистам близкий к главе государства источник.

По его словам, таким образом лидер страны пытается препятствовать обвинениям в кумовстве и показать отличие от свергнутого режима Асада.

До отстранения Махер был генсеком администрации президента. По словам сирийского источника, его жена - русская по происхождению - свободно владеет русским языком и считается связующим звеном между Дамаском и Москвой. В связи с этим, вероятно, Махер будет назначен послом Сирии в России. Второй брат, Хамзем, отстранен с поста вице-президента Высшего совета по экономическому развитию.