Россия предложила Ирану Каспий

Россия экспортирует детали для беспилотников через Каспийское море в Иран, что способствует восстановлению иранских боевых возможностей. Об этом пишет The New York Times.

Кроме того, Россия поставляет Ирану товары, которые ранее обычно транспортировались через Ормузский пролив. В последние месяцы зафиксировано значительное увеличение количества сухогрузов, направляющихся в Иран по каспийскому маршруту.

Эксперты отмечают, что маловероятно, что российские детали сыграют решающую роль в возможном военном столкновении Ирана с США и Израилем, однако они помогают укрепить дроновый арсенал Тегерана.