В Польше нашли беспилотник с надписью на кириллице

Вблизи границы с Крулевецкой областью Варминско-Мазурского воеводства Польши был обнаружен объект, похожий на беспилотник.
«Мы получили сообщение об этом от анонимного свидетеля», — сообщили местные полицейские агентству Polsat News.
Военная полиция подтвердила, что «вероятно, это беспилотник военного назначения, предназначенный для наблюдения».
Согласно неофициальной информации RMF24, на дроне есть надписи на кириллице. Устройство оснащено камерой или камерами и не является тем типом дрона, который обычно продается в магазинах.
На месте работают специальные службы, территория охраняется.